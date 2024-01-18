В Вятскополянском районе мужчина до смерти забил свою жену

Житель Вятскополянского района подозревается в причинении смертельных травм своей жене. По версии следствия, в ночь с 13 на 14 января в одном из домов в городе Сосновке Вятскополянского района супруги употребляли спиртные напитки.
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