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«Ивгортеплоэнерго» отсудило призрачные 2 миллиарда рублей

Мэр Шарыпов разгружает городскую казну от миллиардных долгов. Арбитражный суд Ивановской области решением от 13 мая 2022 года взыскал в пользу АО «Ивгортеплоэнерго» 1,958 млрд рублей с АО «Ивановская городская теплосбытовая компания» («ИГТСК»).

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