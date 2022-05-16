«Ивгортеплоэнерго» отсудило призрачные 2 миллиарда рублей

Мэр Шарыпов разгружает городскую казну от миллиардных долгов. Арбитражный суд Ивановской области решением от 13 мая 2022 года взыскал в пользу АО «Ивгортеплоэнерго» 1,958 млрд рублей с АО «Ивановская городская теплосбытовая компания» («ИГТСК»).