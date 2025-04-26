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Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России контролируют более 90 квадратных километров Сумской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов в ходе доклада российскому лидеру Владимиру Путину, видео опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

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