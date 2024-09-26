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Царьград

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Посол России в ФРГ: версия о подрыве "СП" водолазами — развлечение

Посол России в ФРГ: версия о подрыве "СП" водолазами — развлечение

Сергей Нечаев заявил, что эта версия может развеселить, но не убедить в правдивости.Причастность к взрывам "Северных потоков" группой украинских водолазов используется в качестве информации для отвлечения внимания от настоящих причин.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Подождите ещё немного и всплывут версии о том ,что Кеннеди ,они замочили ,водолазы,покущение на папу римского,убийство профессора Мориарти ,и далее по списку!
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