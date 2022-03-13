Происшествия

9 подписчиков

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование местного жителя в результате падения на него глыбы льда с крыши дома

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх