Иностранных туристов на Дальнем Востоке стало больше почти на 89%

В январе – мае 2026 года российский Дальний Восток посетили около 102 тыс. туристов из-за рубежа, в то время как за весь 2025 год их было 203 тыс.
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