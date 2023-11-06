«Фахретдинову есть о чем задуматься». Гаджиев — о ничьей россиянина с дос Сантосом

Камил Гаджиев высказался о ничьей в поединке Рината Фахретдинова с Элизеу Залески дос Сантосом. Известный промоутер Камил Гаджиев поделился мыслями об исходе поединка Рината Фахретдинова с Элизеу Залески дос Сантосом.
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