Эквадор заявил о готовности опровергнуть любые претензии к своим бананам

Правительство Эквадора подготовило и отправило в Россию техническое обоснование для пересмотра российских ограничений на импорт своих бананов, после чего готово ответить на все вопросы, заявила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия.
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