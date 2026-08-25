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Sobakaru

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Кто качает? 5 важных гастрономических команд Петербурга

Кто качает? 5 важных гастрономических команд Петербурга

Они делают коллаборации с Русским музеем, готовят окрошку из гребешка, превращают бейгл в главную петербургскую булку и раскладывают арт-блюда по арт тарелочкам от современных художников.

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