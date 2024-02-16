Прошла встреча воинов-интернационалистов с воспитанниками Сулинского центра помощи детям

В центре внимания были приглашённые гости, участники боевых действий на территории Афганистана. С большим вниманием и интересом присутствующие слушали рассказы ветеранов о службе, узнали о первом боевом крещении, тех чувствах, которые пережили молодые бойцы в тот момент.