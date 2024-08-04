Трамп поздравил Путина с «отличной сделкой» по обмену заключенными

Бывший президент США и кандидат на ноябрьских выборах от республиканцев Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с заключением «отличной сделки» по обмену заключенными, проведенному 1 августа.
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