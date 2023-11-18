Израиль согласился поставить топливо в Газу

Израильские власти дали согласие на ограниченную поставку топлива в сектор Газа, чтобы предотвратить там распространение эпидемий, заявил глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби.
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