Кирилл Дмитриев заметил "висящий" над Стуббом и Мерцем топор

Кирилл Дмитриев обратил внимание на фото финского президента Александра Стубба с топором, "нависшим" над ним и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
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