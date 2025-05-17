Новое открытие меняет представление о причинах красного цвета Марса Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, поставило под сомнение давнюю теорию о том, почему Марс имеет характерный красноватый оттенок.
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