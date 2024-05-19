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В Госдуме готовят меры защиты для жертв домашнего насилия

В Госдуме готовят меры защиты для жертв домашнего насилия

Законодатели всерьез взялись за искоренение проблемы домашнего насилия. В Госдуме разрабатывается законопроект, который не позволит агрессорам уйти от ответственности, даже если потерпевший под давлением заберет свое заявление.

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