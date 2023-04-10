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CNN со ссылкой на отчет разведки США: Зеленский предлагал ударить дронами по местам дислокации войск РФ в Ростовской области

CNN со ссылкой на отчет разведки США: Зеленский предлагал ударить дронами по местам дислокации войск РФ в Ростовской области

Украинский лидер Владимир Зеленский высказывал предложение атаковать дронами места дислокации Вооруженных сил Российской Федерации на территории Ростовской области.

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