Как Россия разгромила Польшу и вернула Смоленск

370 лет назад, в мае 1654 года, начался Государев поход царя Алексея Михайловича. Кампания 1654 года была победной: взятие Смоленска, возврат земель, утраченных в ходе Смуты, получен контроль над верховьями Западной Двины и Днепра.
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