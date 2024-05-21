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Военное обозрение

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Как Россия разгромила Польшу и вернула Смоленск

Как Россия разгромила Польшу и вернула Смоленск

370 лет назад, в мае 1654 года, начался Государев поход царя Алексея Михайловича. Кампания 1654 года была победной: взятие Смоленска, возврат земель, утраченных в ходе Смуты, получен контроль над верховьями Западной Двины и Днепра.

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