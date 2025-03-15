Нам точно стоит перенять это у китайцев

В Китае детей приучают к самообслуживанию и труду уже в садике. В то время как дети в других детских садах просто спят, едят и смотрят мультфильмы, в китайских детских садах детей приучают к труду с раннего возраста.
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