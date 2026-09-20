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Памфилова: на выборах в России проголосовали более 45% избирателей

Памфилова: на выборах в России проголосовали более 45% избирателей

Более 45% избирателей по всей России приняли участие в голосовании к утру 20 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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