Фетисов о матче игроков НХЛ и КХЛ: «Это должна быть игра мира, дружбы, единения и надежды на будущее нашей планеты»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что возможный поединок российских и американских игроков из НХЛ и КХЛ должен стать по-настоящему матчем мира и дружбы между обеими странами.
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