Три израильские компании разрабатывают новое поколение медицины на основе ИИ

Израиль запускает первую в своём роде регуляторную «песочницу» (Regulatory Sandbox) для технологий искусственного интеллекта в здравоохраненииУправление инноваций Израиля и Министерство здравоохранения объявили три первые компании, которые примут участие в программе: Pulsenmore, Cordio Medical и SimahQ .
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