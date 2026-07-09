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Московский комсомолец в Израиле

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Три израильские компании разрабатывают новое поколение медицины на основе ИИ

Три израильские компании разрабатывают новое поколение медицины на основе ИИ

Израиль запускает первую в своём роде регуляторную «песочницу» (Regulatory Sandbox) для технологий искусственного интеллекта в здравоохраненииУправление инноваций Израиля и Министерство здравоохранения объявили три первые компании, которые примут участие в программе: Pulsenmore, Cordio Medical и SimahQ .

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