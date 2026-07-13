Семья авантюристов из Краснодара отправилась на машине в Абхазию в поисках приключений и бензина по 249 рублей за литр

Семья авантюристов из Краснодара отправилась на машине в Абхазию в поисках приключений и бензина по 249 рублей за литрНа вопрос о том, как молодая пара с двумя детьми-погодками отважилась на автопробег по Черноморскому побережью в условиях топливного кризиса глава семейства Николай отвечает: - Давно хотели побывать в Новом Афоне и ждали моего отпуска.