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Живая Кубань

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Семья авантюристов из Краснодара отправилась на машине в Абхазию в поисках приключений и бензина по 249 рублей за литр

Семья авантюристов из Краснодара отправилась на машине в Абхазию в поисках приключений и бензина по 249 рублей за литр

Семья авантюристов из Краснодара отправилась на машине в Абхазию в поисках приключений и бензина по 249 рублей за литрНа вопрос о том, как молодая пара с двумя детьми-погодками отважилась на автопробег по Черноморскому побережью в условиях топливного кризиса глава семейства Николай отвечает:  - Давно хотели побывать в Новом Афоне и ждали моего отпуска.

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