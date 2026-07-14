Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Цифра дня: Каждая пятая ипотека-2026 будет закрыта русскими к 70-75 годам

Цифра дня: Каждая пятая ипотека-2026 будет закрыта русскими к 70-75 годам

Банки всё чаще выдают ипотеку, которую заёмщики будут закрывать после выхода на пенсию. По итогам 2025 года почти каждая пятая ипотека в России была оформлена с плановым погашением в возрасте заёмщика 70–75 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
&quot;Цифра дня: Каждая пятая ипотека-2026 будет закрыта русскими к 70-75 годам&quot;- так ведь еще дожить до этой даты нужно....  ИИ утверждает - 67-68 средняя продолжительность жизни мужчин в России.....😂
Ответить
1 м.