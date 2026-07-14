Цифра дня: Каждая пятая ипотека-2026 будет закрыта русскими к 70-75 годам

Банки всё чаще выдают ипотеку, которую заёмщики будут закрывать после выхода на пенсию. По итогам 2025 года почти каждая пятая ипотека в России была оформлена с плановым погашением в возрасте заёмщика 70–75 лет.
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