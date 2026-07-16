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Спички - не игрушка

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"Ледяной щит империи": как Путин превращает Арктику в главный козырь России в многополярном мире

"Ледяной щит империи": как Путин превращает Арктику в главный козырь России в многополярном мире

Пока Запад мечется в санкционной лихорадке, Путин строит. 30 триллионов рублей, новый ледокольный флот и контроль над Северным морским путём.

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Комментарии
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Александр Каблучко
Да похер на ихние акты. Материальная северная база должна быть. А ее ни у кого нет и не предвидится. У них и теплых широт хватает, куда нас не пускают. Потому исторически и осваиваем то, что остальным в тягость
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1 м.
Алексей Горшков
Арктику мы, по-моему, вообще недооцениваем! А ведь она - проект, коммерчески для страны не только не разорительный, а даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся! Северный морской путь... Если так подумать - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да каждое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА, связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать - Суэцкий канал, и ему подобные просто &quot;сдуются&quot; сами, потеряв клиентов! Первые шаги для освоения этого пути сделали ещё цари,но особо много внимания этому уделял Сталин - при нём Артика осваивалась очень активно - вспомним челюскинцев,папанинцев, и т.д.,и т.п.! Особо хотелось бы напомнить о чуть ли не освистываемой в хрущёвские, перестроечные и &quot;святые 90-е&quot; годы т.н. &quot;дороге в никуда&quot; - железной дороге ВДОЛЬ Севморпути. Если показать проект мало-мальски соображающему военному - он скажет: &quot;Да это же элементарная РОКАДА&quot; !!! Если кто не в курсе - рокадные дороги идут вдоль линии фронта для лучшего его снабжения. Севморпуть - конечно, не фронт (хотя - как знать...), но в нормальном, бесперебойном снабжении естественно нуждается! Сталинское руководство СССР, только что выигравшее тяжелейшую войну, это понимало и не жалело средств для строительства такой дороги. А пришёл Хрущев - работу в этом направлении не только прекратил, но саму идею ОБОСРАЛ ЖИДКО, назвав её &quot;бесполезным прожектом кровавого Сталина&quot;! Кто может быть против разумного стратегически важного объекта? Только ВРАГ ГОСУДАРСТВА !!! Естественно дорогу забросили, она стала &quot;дорогой в никуда&quot;, и разновсяческие &quot;рукопожатные&quot; публицисты любили приводить в качестве доказательств кровавости режима Сталина изображения заброшенной и обветшалой дороги, упирающейся в тайгу! Сейчас, вроде бы, об Арктике вспомнили - даже воздушные десанты туда высаживать стали - НО НЕ ПОЗДНО ЛИ ?!
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1 м.
Галина Скрипник
А ты засланный казачок, как видно... Сколько тебе платят за гадости про РФ?
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1 м.