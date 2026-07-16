"Ледяной щит империи": как Путин превращает Арктику в главный козырь России в многополярном мире

Алексей Горшков

Арктику мы, по-моему, вообще недооцениваем! А ведь она - проект, коммерчески для страны не только не разорительный, а даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся! Северный морской путь... Если так подумать - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да каждое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА, связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать - Суэцкий канал, и ему подобные просто "сдуются" сами, потеряв клиентов! Первые шаги для освоения этого пути сделали ещё цари,но особо много внимания этому уделял Сталин - при нём Артика осваивалась очень активно - вспомним челюскинцев,папанинцев, и т.д.,и т.п.! Особо хотелось бы напомнить о чуть ли не освистываемой в хрущёвские, перестроечные и "святые 90-е" годы т.н. "дороге в никуда" - железной дороге ВДОЛЬ Севморпути. Если показать проект мало-мальски соображающему военному - он скажет: "Да это же элементарная РОКАДА" !!! Если кто не в курсе - рокадные дороги идут вдоль линии фронта для лучшего его снабжения. Севморпуть - конечно, не фронт (хотя - как знать...), но в нормальном, бесперебойном снабжении естественно нуждается! Сталинское руководство СССР, только что выигравшее тяжелейшую войну, это понимало и не жалело средств для строительства такой дороги. А пришёл Хрущев - работу в этом направлении не только прекратил, но саму идею ОБОСРАЛ ЖИДКО, назвав её "бесполезным прожектом кровавого Сталина"! Кто может быть против разумного стратегически важного объекта? Только ВРАГ ГОСУДАРСТВА !!! Естественно дорогу забросили, она стала "дорогой в никуда", и разновсяческие "рукопожатные" публицисты любили приводить в качестве доказательств кровавости режима Сталина изображения заброшенной и обветшалой дороги, упирающейся в тайгу! Сейчас, вроде бы, об Арктике вспомнили - даже воздушные десанты туда высаживать стали - НО НЕ ПОЗДНО ЛИ ?!