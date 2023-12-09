Сколько составит средняя заработная плата по экономике в следующем году

Размер среднемесячной заработной платы по экономике в 2024 году составит 13,7 тыс. леев. Этот показатель содержится в проекте Министерства труда и социальной защиты, который опирается на прогноз макроэкономических показателей на 2023-2026 годы, рассчитанный Министерством экономического развития и цифровизации, передает IPN.