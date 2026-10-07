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Пронедра

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Сыновья психотерапевта Кашпировского не смогут приехать на похороны

Сыновья психотерапевта Кашпировского не смогут приехать на похороны

Внебрачный сын психотерапевта Кашпировского не приедет на похороны отца. Последняя воля — кремация и прах в Виннице.

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