Украина – сепаратизм здравого смысла

О сепаратизме написано много, толково, и всё сводится к тому, что индивидуальное восприятие тех или иных общественных процессов напрямую связано с широтой кругозора и информированностью соискателя истины или объекта политических манипуляций.
О сепаратизме написано много, толково, и всё сводится к тому, что индивидуальное восприятие тех или иных общественных процессов напрямую связано с широтой кругозора и информированностью соискателя истины или объекта политических манипуляций.
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