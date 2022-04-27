БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украина – сепаратизм здравого смысла

Украина – сепаратизм здравого смысла

О сепаратизме написано много, толково, и всё сводится к тому, что индивидуальное восприятие тех или иных общественных процессов напрямую связано с широтой кругозора и информированностью соискателя истины или объекта политических манипуляций.

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