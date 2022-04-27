Кучеров набрал 4 очка в матче с «Коламбусом», забив в 7-й игре подряд. У него 9+11 на этом отрезке

Кучеров набрал 4 очка в матче с «Коламбусом», забив в 7-й игре подряд. У него 9+11 на этом отрезке

Никита Кучеров набрал 4 очка в матче с «Коламбусом», забив в 7-й игре подряд. В активе форварда «Тампы» гол и 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (4:1).

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