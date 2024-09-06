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«Бес плешивый!». Сеть кипит от выходки сбежавшего Александра Филиппенко

«Бес плешивый!». Сеть кипит от выходки сбежавшего Александра Филиппенко

Александр Филиппенко уехал тихо в 2022 году. Буквально испарился. Переехал в Литву к дочери, а его увольнение из театра имени Моссовета тактично объясняли «состоянием здоровья актера».

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Комментарии
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Валерий
Ни жалости, ни сожаления, ни памяти.
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16 час.
Модест
Ну а что ещё ожидать от 80-летнего жидёнка с хохлацкой фамилией? Все эти хазановы-райкины-филиппенки из одного дерьма слеплены. Он не только Азазелло играл, а чёрта покруче - самого Солженицына! Куда этого народного артиста не целуй - у него везде жопа, причём старая, грязная и дырявая.
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14 час.
Гарий Щерба
ИУДА ...!!!
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3 час.

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