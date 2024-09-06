«Бес плешивый!». Сеть кипит от выходки сбежавшего Александра Филиппенко

Модест

Ну а что ещё ожидать от 80-летнего жидёнка с хохлацкой фамилией? Все эти хазановы-райкины-филиппенки из одного дерьма слеплены. Он не только Азазелло играл, а чёрта покруче - самого Солженицына! Куда этого народного артиста не целуй - у него везде жопа, причём старая, грязная и дырявая.