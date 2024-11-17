❕ В Крыму свыше 40 депутатов записались в добровольческий отряд «Барс-Крым» «На сегодняшний день в добровольческий отряд «Барс-Крым» вступил 41 депутат.
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❕ В Крыму свыше 40 депутатов записались в добровольческий отряд «Барс-Крым» «На сегодняшний день в добровольческий отряд «Барс-Крым» вступил 41 депутат.