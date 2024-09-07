Спутниковая разведка НАТО обнаружила стартовый комплекс ракет с ЯЭУ "Буревестник" - ракетный город в вологодских лесах

Людмила Лиханова ЕСЛИ ОНИ ОБНАРУЖИЛИ ТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ СПЕЦИАЛЬНО ДАЛИ ИМ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ...А ВОТ ГДЕ ПОТОМ ПОЯВЯТСЯ ЭТИ РАКЕТЫ....ТАЙНА СИЯ БОЛЬШАЯ ЕСТЬ.

людмила коптякова Случайная неслучайность? Или неслучайная случайность? Как то не верится, что НАТО могли что то обнаружить, если бы мы не хотели этого )))