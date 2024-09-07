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Спутниковая разведка НАТО обнаружила стартовый комплекс ракет с ЯЭУ "Буревестник" - ракетный город в вологодских лесах

Спутниковая разведка НАТО обнаружила стартовый комплекс ракет с ЯЭУ "Буревестник" - ракетный город в вологодских лесах

  Любопытные и немного странные вещи происходят в последнее время с российским оружием. В том числе и теми не имеющими аналогов видами, указанными российским Президентом в послании Государственной Думе 1-го марта 2018 года.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ЕСЛИ ОНИ ОБНАРУЖИЛИ ТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ СПЕЦИАЛЬНО ДАЛИ ИМ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ...А ВОТ ГДЕ ПОТОМ ПОЯВЯТСЯ ЭТИ РАКЕТЫ....ТАЙНА СИЯ БОЛЬШАЯ ЕСТЬ.
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15 час.
людмила коптякова
Случайная неслучайность? Или  неслучайная случайность? Как то не верится, что НАТО могли что то обнаружить, если бы мы не хотели этого )))
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13 час.
Семен Демин
Была информация, что Буревестник уже запустили. И где он летает неизвестно. Он может летать месяцами.
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10 час.

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