После неудачных попыток через профилактические беседы и рейды, мэрия Брянска заключила контракт на отлов безнадзорных лошадей напрямую с руководителем «Дорожного управления».
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