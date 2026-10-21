NIST, АНБ и CISA представили 10 правил реагирования на опасное поведение автономных ИИ-систем — от изоляции скомпрометированной инфраструктуры до обязательного уведомления властей и публичного раскрытия инцидентов Национальный институт стандартов и технологий США (NIST), Агентство национальной безопасности США (АНБ) и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) опубликовали руководство «Ключевые практики готовности к инцидентам и реагирования на них при обучении и оценке сверхинтеллекта».