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У собачников сезонно вырос спрос на одежду и обувь для питомцев

У собачников сезонно вырос спрос на одежду и обувь для питомцев

В Екатеринбурге с наступлением периода гололеда вырос спрос на обувь для собак. Солевая смесь, которой активно обрабатывают улицы от наледи, содержит химические примеси, которые не только портят шерсть, но и разъедают лапы домашних питомцев.

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