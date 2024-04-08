Янки бьются в истерике: Наши спутники стали видеть лучше, чем американские

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса Белому дому очень не нравится, что вся территория США видна нашим спецслужбам как на ладони На сайте «Роскосмоса» появилась важная новость: «Проведена первая съемка с использованием оптико-электронной аппаратуры высокодетального разрешения „Геотон-Л1“ с системой приема и преобразования информации „Сангур-1У“.
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