Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

У «МЮ» 5 побед в 6 последних матчах. Единственное поражение – 0:7 от «Ливерпуля»

У «МЮ» 5 побед в 6 последних матчах. Единственное поражение – 0:7 от «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» одержал шесть побед в семи последних матчах. Сегодня команда Эрика тен Хага разгромила «Бетис» (4:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх