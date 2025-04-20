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«Как не стыдно, куда же мы катимся?»: в сети бурно обсуждают новый образ неузнаваемой Алены Апиной, которая в свои 60 блеснула пятой точкой

«Как не стыдно, куда же мы катимся?»: в сети бурно обсуждают новый образ неузнаваемой Алены Апиной, которая в свои 60 блеснула пятой точкой

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие обратили внимание, что в последнее время Ална Апина буквально прописалась в телеэфирах, как когда-то в ротациях 90-х.

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