Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Владислав, как ты мог?" Бакальчук плачет, а Дугин требует национализации Wildberries

"Владислав, как ты мог?" Бакальчук плачет, а Дугин требует национализации Wildberries

После перестрелки, которая произошла в стенах офиса Wildberries, в километре от стен Кремля, философ и публицист, к которому якобы даже прислушивается Владимир Путин, Александр Дугин заявил, что единственным выходом из ситуации вокруг Wildberries является национализация Сети и отправка её владельцев к "королеве марафонов" Елене Блиновской.

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