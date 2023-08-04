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Ждёт ли нас расцвет подпольных обменников?

Многие банки отказываются принимать наличную валюту через банкоматы. Что происходит? Нас ожидает расцвет подпольных обменников?   Отказ крупных банков от работы с долларами и евро через банкоматы связан с санкциями и курсом ЦБ на дедолларизацию, но действительно может привести к увеличению числа подпольных обменников, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Любые ограничения на использование … Сообщение Ждёт ли нас расцвет подпольных обменников? появились сначала на Dengi Review.

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