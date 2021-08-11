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В ОРДЛО осуществляется системная политика милитаризации детей, - Денисова

В ОРДЛО осуществляется системная политика милитаризации детей. С данным заявлением выступила омбудсмен Людмила Денисова.

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Наталья Климова
А на Украине, типа , не осуществляется!!!
ЛюбоМир
кадетские корпуса хорошо, это типа суворовского училища, только немного упрощённое, а вот насчёт религии, которую там будут "навязывать", я против.

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