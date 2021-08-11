В ОРДЛО осуществляется системная политика милитаризации детей, - Денисова

Smi TodayПолитикаВ ОРДЛО осуществляется системная политика милитаризации детей, - ДенисоваВ ОРДЛО осуществляется системная политика милитаризации детей. С данным заявлением выступила омбудсмен Людмила Денисова.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНКНаталья КлимоваА на Украине, типа , не осуществляется!!!ЛюбоМиркадетские корпуса хорошо, это типа суворовского училища, только немного упрощённое, а вот насчёт религии, которую там будут "навязывать", я против.Комментировать
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