Эксперт раскрыл 3 главных правила для водителей на скользкой дороге

Водители активно готовятся к наступлению зимы. Все праздничные дни на пунктах шиномонтажа наблюдаются большие очереди автомобилистов, которые спешат сменить летнюю резину на зимнюю перед предстоящими снегопадами.
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