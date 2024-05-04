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В Австрии отозвали отказ соотечественникам РФ посетить мероприятия в Маутхаузене

В Австрии отозвали отказ соотечественникам РФ посетить мероприятия в Маутхаузене

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский рассказал, что сначала Координационный союз организаций российских соотечественников (КСОРС) получил от австрийского комитета Маутхаузена отказ на возможность участия в этом году в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря, но позже этот отказ был отозван.

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