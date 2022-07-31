Поставки российского газа в Европу 31 июля ожидаются на прежних уровнях

Федеральное агентство новостей Экспорт газа из России в европейские страны по основным маршрутам, идущим через Украину и по «Северному потоку», 31 июля будет находиться на уровне предыдущего дня, свидетельствуют данные газотранспортных операторов.
Федеральное агентство новостей Экспорт газа из России в европейские страны по основным маршрутам, идущим через Украину и по «Северному потоку», 31 июля будет находиться на уровне предыдущего дня, свидетельствуют данные газотранспортных операторов.
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