В соцсетях появилась новая афера с криптовалютой XRP

В социальных сетях появилась новая афера с участием криптовалюты XRP. Мошенники использует технологию искусственного интеллекта для имитации голоса и имиджа генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса с целью ввести пользователей в заблуждение, заставив их поверить в несуществующую раздачу XRP.