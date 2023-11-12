В соцсетях появилась новая афера с криптовалютой XRP

В социальных сетях появилась новая афера с участием криптовалюты XRP. Мошенники использует технологию искусственного интеллекта для имитации голоса и имиджа генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса с целью ввести пользователей в заблуждение, заставив их поверить в несуществующую раздачу XRP.
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