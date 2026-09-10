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Володин: в Саратове завершился второй этап реконструкции одного из старейших ботсадов страны

Володин: в Саратове завершился второй этап реконструкции одного из старейших ботсадов страны

Второй этап реконструкции Ботанического сада им. Н. И. Вавилова в Саратове, одного из старейших ботанических садов страны, в настоящее время завершен, сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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