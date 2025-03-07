Володин: ЕС переживает период серьёзной турбулентности, размежевания и выбора

Евросоюз переживает период серьёзной турбулентности, размежевания и выбора на фоне затяжного экономического кризиса, прихода к власти в США республиканцев, а также усиления позиций правых и консерваторов в Европе, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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