Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Эрдоган почувствовал СВО на себе. Зеленский обложил Турцию "военным налогом". А виноватой выставят Россию?

Эрдоган почувствовал СВО на себе. Зеленский обложил Турцию "военным налогом". А виноватой выставят Россию?

Война "расползается" на соседние с Украиной страны, Турция терпит убытки. Патовая ситуация в Черном море, Ближний Восток не спасет.

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