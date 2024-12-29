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Мощная солнечная вспышка класса X зафиксирована впервые за три недели

Мощная солнечная вспышка класса X зафиксирована впервые за три недели

Утром 29 декабря на Солнце произошла мощная вспышка класса X, впервые за три недели. Сергеем Богачевым, руководителем Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, отмечен рост солнечной активности, в результате которой вспышки удвоились за последнюю неделю.

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