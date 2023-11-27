Мигрант Махомеджан "подумал, что он король Москвы" и нокаутировал контролера автобуса, нужно ваше мнение

Сергей Туренко

Я ДУМАЮ, ВРЕМЯ ПРИШЛО.. Открытая и беспорядочная «миграция», которую допустили правительства многих стран, сильно влияет на образ жизни и экономическое положение их граждан. «Кормушка для птиц» — анонимный рассказ с очень хорошо написанной моралью: Я купил кормушку для птиц, повесил ее в своем саду и наполнил зернами и семенами. Это было зрелище – увидеть маленьких птичек вблизи. Через неделю сотни птиц воспользовались бесплатным кормом. Затем они стали строить гнезда на всех деревьях, в кустах и под террасой. Дальше пошли экскременты. Это было повсюду. На полу террасы, на батуте, на стульях, на столе... Потом некоторые птицы начали вести себя агрессивно. Они бросались на меня и пытались клевать в поисках еды, хотя это я их кормил. Другие нестерпимо шумели, установленные на кормушке, щебетали и щебетали в любое время дня и ночи, так как видели, что еды мало. Вскоре я даже не мог наслаждаться собственным садом. Поэтому я решил убрать красивую кормушку, и через три дня птицы исчезли. Я все почистила и привела в порядок, даже убрала все гнезда с террасы. Очень скоро мой сад вернулся таким, каким он был всегда: спокойным и безмятежным местом, без всяких смутьянов, требующих «права на бесплатное питание». Теперь давайте поразмыслим... Благодаря нашему труду и жертвам мы получили систему со многими правами и социальными преимуществами: бесплатное здравоохранение, бесплатные школы, экономические возможности для менее удачливых, социальное жилье; и мы позволяем любому желающему стать гражданином нашей страны. В результате прибыли сотни тысяч легальных и нелегальных иммигрантов, и сегодня более полутора миллионов иммигрантов пользуются теми же преимуществами, что и мы, даже с большими привилегиями. Чтобы профинансировать эти огромные расходы, мы должны платить более высокие налоги. Социальное жилье занято силой. Если нам нужно обратиться в службу экстренной помощи, нам приходится часами ждать, пока нас окажут, потому что службы наводнены иностранными иммигрантами. Преступность растет, затрагивая наиболее уязвимых и слабых людей в нашей стране. 75% преступлений совершают иммигранты, которые в настоящее время составляют 10% населения; Преступникам помогает и помогает коррумпированное и неэффективное правосудие, которое возвращает их в оборот почти сразу после поимки. И если мы попытаемся остановить это бедствие, то голоса протеста поднимут недоумки, которые кричат против нарушения гражданских и человеческих прав преступников, но забывают о гражданских и человеческих правах «других», потому что НАШИ права имеют значение. им ничего… А теперь они хотят выйти на пенсию в 70 лет и снизить наши пенсии в пользу предполагаемой «солидарности» с теми, кто никогда не работал в нашей стране и, очевидно, никогда не вносил свой вклад. Возможно, пришло время нашему правительству демонтировать кормушку для птиц и навести порядок.