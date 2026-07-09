В Головинском районе Москвы капитально отремонтируют три жилых дома

Согласованы проекты капитального ремонта трех многоквартирных домов в Головинском районе в Москве. Масштабные работы пройдут по трем адресам: Онежская улица, дом 2, корпус 3 и дом 22, а также Флотская улица, дом 76.
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