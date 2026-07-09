RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 672 подписчика

В Головинском районе Москвы капитально отремонтируют три жилых дома

В Головинском районе Москвы капитально отремонтируют три жилых дома

Согласованы проекты капитального ремонта трех многоквартирных домов в Головинском районе в Москве. Масштабные работы пройдут по трем адресам: Онежская улица, дом 2, корпус 3 и дом 22, а также Флотская улица, дом 76.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии